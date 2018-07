Rio Tinto mantém metas de produção de minério de ferro

A produção de mineradoras na Austrália, maior exportador mundial de minério de ferro, está sendo monitorada de perto, em busca de indícios de como o fraco consumo de aço na China está afetando a demanda por commodities industriais. Mineradoras têm recuado nos últimos meses em expansão e gastos, aumentando as preocupações de que o boom da mineração australiano esteja chegando ao fim.

Dado seu tamanho, a Rio Tinto é uma das mineradoras de menor custo do mundo, o que a permite obter lucro mesmo quando os preços recuam. A empresa disse ter obtido uma tonelagem recorde no trimestre de setembro.

"Os mercados continuam voláteis, mas nosso negócio é resiliente e nossas operações estão com um forte desempenho", disse o presidente-executivo, Tom Albaneses, no relatório de atividades trimestrais da mineradora.

Já a rival Fortescue, que também possui minas na área de Pilbara, a noroeste da Austrália, disse planejar impulsionar a produção em cerca de 20 milhões de toneladas este ano e decidirá em dezembro se vai recomeçar os trabalhos na mina Kings, a qual pode quase dobrar sua produção em dois anos.

No mês passado, a Fortes vetou planos de elevar sua capacidade anual para 155 milhões de toneladas com operações em Kings e cortou mil postos de trabalho.

A desaceleração da Fortes veio com uma queda nos preços do minério de ferro para menos de 87 dólares por tonelada.

O minério de ferro se recuperou desde então para cerca de 113 dólares por tonelada, perto do nível de 120 dólares, o qual o presidente-executivo da Fortes, Neva Poder, disse ser necessário para permitir a recomeço do projeto Kings e avançar a todo vapor com metas de produção mais elevadas.

"A queda do preço pegou todo mundo de surpresa por causa da velocidade e do tamanho da queda do preço do minério de ferro", disse Power aos jornalistas. "Ele se excedeu, depois se recuperou."

Analistas atribuíram a recuperação à reestocagem de minério de ferro feita por siderúrgicas chinesas, levantando dúvidas de que os altos preços possam ser sustentados quando os armazéns estiverem reabastecidos.

DADOS DA CHINA

A produção de minério de ferro da Rio Tinto no trimestre encerrado em setembro teve alta de 5,6 por cento, para 52,6 milhões de toneladas, na comparação anual, segundo a empresa. O guidance de produção para todo o ano foi mantido em 250 milhões de toneladas.

Apenas a Vale produz mais minério de ferro que a Rio Tinto.

A empresa da Austrália obtém cerca de 80 por cento de sua receita do minério de ferro --sendo a maior parte vendida na China-- e se comprometeu a gastar 3,7 bilhões de dólares na expansão da capacidade de minério de ferro australiana em mais 25 por cento, chamando o setor de melhor negócio entre as commodities em um ambiente global difícil.

O cenário, no entanto, é incerto uma vez que o crescimento da economia anual da China deve ter sofrido desaceleração pelo sétimo trimestre consecutivo no período de julho a setembro, para o menor nível desde o aprofundamento da crise financeira global, segundo uma pesquisa da Reuters. A China divulgará seu dado de PIB na quinta-feira.

Dados oficiais chineses mostraram que mineradoras australianas estavam embarcando mais minério de ferro nos primeiros oito meses.

Entre janeiro e agosto, as exportações para a China subiram 20 por cento, para 222,7 milhões de toneladas.

Mineradoras australianas também estão se beneficiando com as restrições às exportações de minério de ferro da Índia, que está tentando manter sua própria indústria de aço bem estocada com matérias primas.

A BHP Billiton, terceira maior produtora de minério, deve reportar uma sólida produção de minério de ferro para o último trimestre na quarta-feira. A Vale também anuncia resultados de produção na quarta-feira.

(Por James Regan)