Rio Tinto negocia com CSN participação na Riversdale A mineradora Rio Tinto afirmou nesta terça-feira que prosseguirá com a oferta de 3,9 bilhões de dólares australianos (4 bilhões de dólares) pela Riversdale Mining, mesmo que isso signifique ficar com uma parcela minoritária na empresa de carvão de Moçambique.