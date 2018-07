Rio Tinto revê projeto de carvão australiano após revés na Justiça

O revés pode ter implicações para uma venda potencial da Rio Tinto de ativos de carvão na Austrália.

A empresa disse que 1.300 empregos agora estariam em risco, depois que o Tribunal de New South Wales reverteu uma aprovação do governo do Estado, que estenderia as atividades no complexo mineiro Mount Thorley Warkworth em cerca de 13 anos para 2033. Em maio de 2003, uma aprovação foi concedida para estender a mineração para somente até 2020.

A operação rendeu 4 milhões de toneladas de carvão termal e 1,6 milhão de toneladas de carvão metalúrgico em 2012. Ela é administrada pela Coal & Allied, uma subsidiária da Rio Tinto.

A Rio Tinto supostamente contratou o Deutsche Bank para ajudar a vender alguns ativos de carvão da Austrália por bilhões de dólares, uma medida da empresa que busca reduzir custos e sair de negócios não essenciais e de baixo desempenho.

O vice-diretor administrativo da Coal & Allied, Darren Yeates, disse que estava revisando o julgamento do tribunal.

"Nós também vamos também realizar uma análise aprofundada sobre a viabilidade da operação em Mount Warkworth Thorley", disse Yeates em um comunicado.

Os preços do carvão recuaram dramaticamente neste ano, com uma menor demanda asiática causada por uma redução do ritmo das siderúrgicas, e com mais produtores de energia mudando para gás. Os produtores australianos foram particularmente atingidos por conta da valorização do dólar australiano e dos altos salários.

(Reportagem de James Regan)