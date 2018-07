Rio Tinto se reúne com governo chinês

O executivo-chefe da Rio Tinto, Tom Albanese, deve viajar à China este mês para participar de uma conferência que atrai altos funcionários do governo chinês. O evento deve ser a primeira oportunidade para o executivo se encontrar com as autoridades em um fórum, oito meses após a Rio Tinto ser surpreendida com a prisão de quatro de seus funcionários. Eles foram presos em julho passado, em meio a uma crítica generalizada às atividades da empresa em seu maior mercado.