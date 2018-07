Rio Tinto vê leve recuo dos preços do minério de ferro em 2013 A Rio Tinto, terceira maior mineradora do mundo, espera que os preços do minério de ferro recuem apenas levemente neste ano ante os atuais níveis, bastante elevados, já que menos projetos de extração estão agendados para entrar em operação, disse o presidente-executivo da empresa nesta quinta-feira.