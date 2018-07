Rio Tinto vende unidade da Alcan A mineradora Rio Tinto fechou ontem um acordo para vender a fabricante de alumínicos Alcan Composites por US$ 349 milhões à suíça Schweiter Technologies. A Rio Tinto está tentando se desfazer dos ativos de engenharia da Alcan desde que comprou a empresa, em 2007. O diretor financeiro do grupo, Guy Elliott, disse que o acordo mostra avanço nesse processo. A venda, sujeita à aprovação regulatória, deve ser concluída até o final do ano, segundo a empresa.