Rio transborda e preocupa moradores de Campos (RJ)

A prefeitura está fazendo intervenções para proteger a comunidade, que possui cerca de 150 famílias, e evitar o avanço da água. Durante a madrugada, equipes da Defesa Civil colocaram sacos de areia nos bueiros e removeram famílias de áreas com alagamentos para um dos 12 abrigos montados pela prefeitura.

Cerca de 15 famílias da região do Parque Lebret já foram encaminhadas para a o Ciep Vila Lobos, no Parque São José, em decorrência da subida do nível da Lagoa Chatuba do Lebret.

A Defesa Civil continua em estado de alerta, por conta de informações de que houve problema com vazão da represa em Santo Antônio de Pádua e, no decorrer do dia, poderá ter aumento no volume de água do Paraíba do Sul, em Campos. Segundo a prefeitura, a cidade pode decretar situação de emergência ainda hoje.

Além do alagamento, a Rodovia BR-356 continua interditada na altura do quilômetro 120 por conta de uma cratera, que se abriu na pista e alagou o bairro de Três Vendas. Ao todo, 216 famílias foram atingidas pelas águas do Rio Paraíba do Sul e estão em abrigos montados pela prefeitura. Em Três Vendas, são 1.600 pessoas desalojadas.