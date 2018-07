Rio transborda em Cubatão e deixa famílias desabrigadas O rio Pilões, em Cubatão, na Baixada Santista, transbordou com as chuvas que atingiram o litoral paulista nesta final de semana e deixou mais sete famílias desabrigadas. No dia 22 de fevereiro, 210 famílias às margens do rio tiveram que ser removidas. Cem delas continuam alojadas em um ginásio desportivo no centro da cidade, junto com as vítimas desse último temporal na tarde de domingo (17). Segundo a Prefeitura de Cubatão, a cidade continua em estado de atenção com o risco de novas chuvas.