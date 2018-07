Rio: turista é preso com 30 kg de maconha na mala Um turista foi preso na madrugada deste domingo após desembarcar no Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, com 30 quilos de maconha na mala. Douglas Patrício Crisostomo chegou à capital fluminense vindo de Manaus e foi abordado por policiais após deixar o terminal de passageiros e seguir andando em direção à Praça XI, também no Centro.