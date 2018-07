Rio usará 'tinta invisível' em balas de armas da polícia A Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro anunciou hoje a adoção da "tinta invisível" nos projéteis das armas de policiais de batalhões e delegacias do Estado. O objetivo é identificar as trajetórias dos tiros disparados pelos policiais nos casos de balas perdidas e execuções sumárias. O projeto foi desenvolvido pelo Laboratório de Síntese e Análise de Produtos Estratégicos (Lasape) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).