Rio vai decretar luto oficial de três dias O prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse nesta quinta-feira, 26, ter esperanças de encontrar pessoas com vida sob os escombros dos prédios que desabaram no Centro da cidade. "Continuamos com o foco mais relevante, que são as vidas humanas que sofrem nesse momento. Com sorte, se Deus quiser, encontraremos pessoas vivas", afirmou Paes, em entrevista coletiva.