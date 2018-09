Rio vai emitir novo RG a partir de dezembro O Rio de Janeiro foi o estado escolhido para a implantação do projeto piloto do Registro de Identidade Civil (RIC), desenvolvido pelo Ministério da Justiça. O novo documento será uma espécie de "carteira de identidade nacional", com informações integradas do cidadão e certificação digital. A iniciativa será coordenada pela Secretaria de Estado da Casa Civil e terá também a participação do Proderj (Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro), que dará suporte à rede de integração tecnológica.