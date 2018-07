Rio: vereador quer PMs de folga na segurança da Câmara O presidente da Câmara de Vereadores do Rio, Jorge Felippe (PMDB), quer contratar policiais militares de folga para atuarem na segurança do Palácio Pedro Ernesto. A contratação de PMs de folga é prevista no Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) e já é feito por prefeituras e concessionárias, como a CCR Barcas.