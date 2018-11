Rio veta ''pulseirinha do sexo'' nas escolas

A Secretaria de Educação do Rio proibiu em todas as escolas municipais o "uso de adereços que expressem insinuações sexuais", entre elas a "pulseirinha do sexo" - de silicone, com cores variadas, que representariam, cada uma, um tipo de carinho (do beijo ao ato sexual). A determinação foi publicada ontem no Diário Oficial do Município. "Fora do ambiente escolar, as famílias são responsáveis, mas dentro somos nós", diz a secretária Cláudia Costin. Também foi proibido o uso de bonés e celulares nas escolas.