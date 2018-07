Rio vira finalista para Olimpíadas de 2016

A cidade do Rio de Janeiro foi escolhida como uma das candidatas finalistas a sediar os Jogos Olimpícos de 2016, de acordo com anúncio feito nesta quarta-feira pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), em Atenas. Das sete candidatas que estavam na disputa, quatro foram escolhidas: Rio, Chicago, Madri e Tóquio. Doha, no Catar; Praga (República Checa) e Baku, no Azerbaijão foram excluídas. A partir desta quarta-feira, começa uma campanha de 16 meses das finalistas para conquistarem o direito de sediar a Olimpíada daqui a oito anos. O nome da vencedora deverá ser anunciado no dia 2 de outubro de 2009 em Copenhague, na Dinamarca. O Rio seria a primeira cidade sul-americana a sediar uma Olimpíada e tem a seu favor o fato de ter sediado os Jogos Panamericanos em 2007. As cidades finalistas terão agora de submeter suas candidaturas de forma detalhada ao COI até o dia 12 de fevereiro de 2009. Depois disso, uma equipe do COI deverá visitar cada uma das cidades, para conhecer as instalações esportivas e se reunir com representantes do governo e da candidatura. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.