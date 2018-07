Rio volta a estágio de vigilância após temporal Depois de entrar em estágio de atenção por causa do temporal da madruga deste sábado, a cidade do Rio voltou ao estágio de vigilância, que indica ausência de chuva ou chuvas fracas nas próximas horas. Segundo boletim do Centro de Operações da Prefeitura, divulgado na manhã deste sábado, os núcleos de chuva que causaram as fortes pancadas se deslocaram para o oceano. A passagem de uma frente fria pelo Estado nas próximas 24 horas, entretanto, deixará o tempo instável.