Riocentro vai abrigar um 'Planaltinho'

O núcleo principal do governo está de malas prontas para se transferir do Palácio do Planalto, em Brasília, para o Pavilhão 5 do Riocentro, entre os dias 20 e 22 de junho, quando serão realizadas as reuniões de chefes de Estado na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Será uma espécie de "Planaltinho do Rio", e os cariocas poderão matar as saudades do tempo em que a cidade era a capital do País.

Além da presidente Dilma Rousseff, os "ministros da Casa", como Gleisi Hoffman, da Casa Civil; Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral; Ideli Salvatti, da Secretaria de Relações Institucionais; e Helena Chagas, da Secretaria de Comunicação; despacharão do Rio. Alguns dos ministros já estão na cidade.

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, desembarcará no Riocentro na quarta-feira, depois de acompanhar a presidente Dilma na reunião do G-7, no México. Além de ficar monitorando a crise econômica internacional e os resultados das medidas que estão sendo adotadas pelo governo para controlar a crise, Mantega participará de um seminário com ministros das finanças dos países presentes à Rio + 20 para tratar de economia verde.

Os ministros das Relações Exteriores, Antonio Patriota, e do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, também dividirão o espaço do Planaltinho.

Espaço reservado. Todos os ministros, sejam os do Planalto, sejam os que acompanharão a presidente durante o evento, compartilharão salas no primeiro andar do Pavilhão 5 do Riocentro. Neste mesmo pavilhão, também no primeiro andar, mas em um espaço que não é o mesmo usado pelo governo brasileiro, estará o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon.

Cerca de 60 pessoas - entre gabinete pessoal e o staff dos "ministros palacianos" - trabalharão no Planaltinho. Não há ainda estimativa de gastos pelo governo brasileiro com a Rio+20. Mas, em dezembro passado, foi aberto um crédito de R$ 430 milhões para fazer face às despesas iniciais para a realização do evento. No total, 1,5 mil pessoas, representantes dos governos federal, estadual e municipal, além dos Poderes Legislativo e Judiciário e representantes da sociedade civil, estão credenciados para trabalhar na Rio+20.

Lula vai. O ex-presidente Lula também confirmou sua participação na Rio+20, no Rio de Janeiro, na próxima semana. O ex-presidente viaja na quarta-feira para se encontrar com o presidente da França, François Hollande, e assistir à abertura oficial da conferência, que será presidida pela presidente Dilma Rousseff e pelo secretário-geral das Nações Unidas.

No dia seguinte, o ex-presidente participa de um jantar oferecido pela prefeitura do Rio a chefes de Estado.

Dos 120 chefes de Estado e de governo que estarão presentes ao encontro, quase metade pediu uma reunião bilateral com a presidente Dilma. A ideia, no entanto, é que Dilma se reúna com no máximo dez deles. A presidente desembarca no Rio na manhã da quarta-feira.