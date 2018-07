Rios são o destino do esgoto doméstico no RJ Uma pesquisa da Secretaria do Ambiente no âmbito do Projeto de Limpeza do Rio Pavuna-Meriti, que corta a Baixada Fluminense, constatou que 45,83% dos moradores da região entrevistados admitiram que os rios e canais que cortam a área são o destino do esgoto doméstico.