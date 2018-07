Risco de faltar energia em 2014 é zero no Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste O risco de ocorrer qualquer déficit de energia elétrica neste ano nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil é zero, segundo nota do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) divulgada nesta quarta-feira.