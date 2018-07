Risco de navio vazar óleo une Marinha, Inea e Transpetro A Marinha informou que um navio abandonado na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, apresenta risco de vazar óleo combustível e pediu, junto ao Instituto Estadual do Ambiente do Rio (Inea), ajuda à Transpetro para evitar que a embarcação, batizada de Angra Star, cause um acidente ambiental.