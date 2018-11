Risco de torre do Carrefour cair bloqueia Av. do Estado A pista sentido Ipiranga da Avenida do Estado está bloqueada na altura do número 7.800, região do Ipiranga. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), uma torre de sustentação de refletores do hipermercado Carrefour está pendente e ameaça cair.