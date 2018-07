Riscos: de tumor a morte súbita

Cada modalidade exige do atleta diferentes aptidões, como força muscular, resistência, vigor físico, precisão e, por esse motivo, quando um esportista recorre ao doping as substâncias variam de esporte para esporte. As utilizadas por um velocista dos 100 metros podem ser muito diferentes das consumidas pelo colega maratonista, ou ainda de um jogador de futebol ou um atirador. O que existe em comum, na maioria dos casos, é que os fármacos podem melhorar o desempenho, mas, ao mesmo tempo, colocam em sério risco a saúde do usuário.

O médico brasileiro Eduardo de Rose, integrante da Comissão Médica da Organização Desportiva Sul-Americana (Odepa) e do Comitê Olímpico Internacional (COI), explica que pessoas que se dedicam a provas de velocidade ou força no atletismo geralmente recorrem a elementos como hormônios e anabólicos esteroides, que aumentam a força e a potência muscular. Os usuários, porém, correm sério risco de ter problemas cardíacos, tumores hepáticos, disfunções sexuais, entre outros. No caso das provas de longa distância, os trapaceadores podem recorrer à eritropoietina (EPO)ou a transfusões de sangue para ganhar resistência, mas correm o risco de sofrer, por exemplo, morte súbita.

Os efeitos das substâncias dopantes no organismo são impressionantes. Recentemente, a atleta Josiane Tito revelou que só depois de tomar conhecimento que usava a EPO - ela alega que não sabia que o material injetado em seu organismo era proibido - entendeu os problemas que enfrentou ao se submeter a um tratamento para curar uma virose que a deixou enfraquecida. "Os médicos tentaram, mas não conseguiram coletar meu sangue para exames. Ele estava muito grosso", contou.

Os estimulantes são mais comuns nos esportes de equipe, como o futebol e o vôlei e, assim como a EPO, podem causar morte súbita dos usuários. Betabloqueadores são mais comuns em provas de precisão, como o tiro. São os únicos que costumam apresentar poucos efeitos colaterais nocivos.

De Rose, no entanto, alerta que sempre há a possibilidade de um atleta optar por usar substâncias combinadas. "Um velocista pode usar EPO para melhorar sua resistência nos treinos", exemplifica.

O advogado Thomaz Mattos de Paiva, presidente da Agência Nacional Antidoping (Anad) da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), diz que atletas abusam dos suplementos alimentares sem orientação. "Em casos assim o doping é quase involuntário, mas eles têm de entender que são profissionais e, por isso, precisam saber as regras do esporte."

COLABOROU BRUNO DEIRO