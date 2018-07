A Morte do Demônio (Evil Dead) não investe no humor característico da produção de 1981 estrelada por Bruce Campbell, mas sua criativa violência deve render uns bons risos nervosos.

Cinco jovens hospedados em uma cabana na floresta encontram um livro que desperta um demônio capaz de controlar as ações do grupo. Iniciada a maldição, haja estômago para aguentar as várias formas de morte que o filme explora.

Escolhido pelo próprio Raimi, o diretor uruguaio Fede Alvarez estreia em Hollywood com o mesmo vigor demonstrado em seu excelente curta 'Ataque de Pânico!' (http://bit.ly/AdPanico).

Ramon Vitral