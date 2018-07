Rita Cadillac lançará biografia este ano A atriz e cantora Rita Cadillac disse neste sábado que irá lançar uma biografia em agosto deste ano. Segundo ela, o livro, que está sendo escrito por Jefferson Gorgulho Peixoto, já tem editora e revelará muitas histórias desconhecidas da sua vida. Rita desfilou na ala dos Amigos do Presidente da X-9 Paulistana. Ela falou também que gosta de entrar na avenida para ver a beleza do público e interagir com ele.