Rita Lee anuncia sua aposentadoria

A decisão foi comunicada ao público durante show na noite de sábado, 21, no Circo Voador, no Rio. Ontem pela manhã, a confirmação foi dada pelo twitter: "Aposento-me de shows, da música nunca. Quem me viu ontem pode bem atestar minha fragilidade física. Saio da cena absolutamente paixonadacocês".

Rita Lee não falou com a imprensa ontem sobre a decisão. Avessa a entrevistas, limitou-se a, no final da tarde, voltar ao twitter, ferramenta que escolheu para a comunicação com o público. "A palavra aposentadoria tem muitas olheiras, troco por ?feriaday?: dar-se feriado diariamente". A cantora tem ainda um show marcado na turnê ETC, que está mantido - será no próximo sábado, na praia Atalaia Nova, em Aracaju.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.