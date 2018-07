Ritmo de crescimento da população diminui, mostrará Censo Com duas semanas de coleta de dados para o Censo em todo país e quase 10 milhões de domicílios visitados, o IBGE vem registrando uma diminuição no ritmo de crescimento da população brasileira e no número de moradores nas residências do país, informou nesta segunda-feira o presidente do órgão, Eduardo Nunes.