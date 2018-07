Ritmo de obras no PAC2 mostra piora em dezembro ante setembro O Programa de Aceleração do Crescimento 2 (PAC2), aposta do governo para melhorar a infraestrutura do país, apresentou redução no total de obras com ritmo considerado adequando pelo governo, segundo balanço de 2011 divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério do Planejamento.