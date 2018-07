Ritmo de queda diminui, diz Imazon A alta abrupta no índice de supressão vegetal na Amazônia verificada em agosto e setembro pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) não foi registrada pelo Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD), monitoramento paralelo mantido pelo Imazon. Mas os pesquisadores do Inpe confirmam que, no acumulado, a tendência de queda do desmatamento vem perdendo força dos últimos meses.