Rivais da ''lanterna'' sonham com topo

Os moradores de Gênova, sem exceção, têm motivos para sorrir neste início de temporada no Campeonato Italiano. Ao menos por enquanto, os dois representantes da capital da Ligúria na elite do calcio fazem campanhas irretocáveis. Genoa e Sampdoria ocupam o alto da tabela, três pontos atrás da Juventus - 12 contra 9 -, que ontem assumiu a liderança ao vencer o Livorno por 2 a 0.

Campeão nacional em 9 ocasiões, o Genoa visita hoje o Chievo. Sua rival Sampdoria, dona de um único scudetto, em 1990/91, recebe o Siena no Estádio Luigi Ferraris, palco que clubes genoveses dividem na cidade e no qual alternam o mando de campo a cada fim de semana.

Nele, têm encontro marcado apenas na 14ª rodada, quando reeditam o chamado "Dérbi da Lanterna". O apelido do clássico local faz alusão ao Farol de Gênova, principal ponto de referência da cidade, ainda hoje um dos mais importantes e movimentados portos da Itália.

Nos dias de jogo, ainda mais nas raras vezes em que Genoa e Sampdoria vão simultaneamente bem no campeonato, seus torcedores preparam grandes festas nas ruas medievais da capital da Ligúria, também conhecida como "A Soberba", por seu passado de glórias, e batizada pelo poeta Francesco Petrarca (1304-1374) de "Senhora do Mar". Especialmente aos domingos, como este, as mesas genovesas ficam repletas de massas ao pesto, o sabor característico da terra natal do navegador Cristóvão Colombo.

Sim, o bom desempenho de seus clubes no futebol faz Gênova mais bonita. Até porque a cidade costuma esconder suas belezas de quem a visita. Não é raro se deparar com turistas que nela chegam - ou, mais frequentemente, dela zarpam - a bordo dos incontáveis cruzeiros em suas rotas pelo Mediterrâneo.

Muitos deles certamente se interessariam em visitar o Estádio Luigi Ferraris, a casa dos dois grandes times de Gênova. Fundado por britânicos no fim do século 19, o Genoa é o clube de futebol mais antigo da Itália e o primeiro tricampeão nacional. Já a Sampdoria surgiu em 1946 da fusão do Sampierdarenese com o Andrea Doria.

Para ambos, reconquistar o título italiano pode ser considerado um daqueles sonhos bons com hora para acabar. Mas o Genoa vem de uma temporada em que garantiu vaga na Liga da Europa (antiga Copa Uefa). A Sampdoria olha para o rival e vê nele o exemplo a ser seguido.

O começo dos times lhes anima a pensar alto. Os clubes genoveses entram em campo hoje com 100% de aproveitamento e esperam prolongar a festa nas ruas da cidade até quando der. Ao sabor do pesto, claro.

Ontem, Napoli (10º) e Udinese (7º) ficaram no 0 a 0. A rodada tem hoje: Milan (11º) x Bologna (16º), Bari (14º) x Atalanta (19º), Cagliari (18º) x Inter de Milão (4º), Catania (20º) x Lazio (6º), Parma (9º) x Palermo (8º) e Roma (15º) x Fiorentina (5º).