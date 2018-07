Rivais tentam esconder o jogo

Mano Menezes tem motivos de sobra para deixar confusa a cabeça da torcida. Após muito tempo reclamando da carência de opções, agora tem grande repertório para manter a escrita de algoz são-paulino na temporada. São vários atletas à disposição. "Não acho que teremos surpresas significativas, pois conhecemos muito um ao outro. Mas o São Paulo tem formação definida, enquanto preciso mexer bastante. Temos mais jogadores retornando e são possibilidades que surgem."

Apesar de ainda não contar com a inscrição dos jogadores na CBF, o técnico faz planos para Defederico e Edno. Recém-contratados, chegam para suprir a carência do meia Douglas e para aumentar o poder ofensivo. E haja poder. Ronaldo está bem, as dores de Dentinho não preocupam e o curinga Jorge Henrique, recuperado. Soma-se aos atletas de frente, o retorno de William, Chicão e, possivelmente, Edu. "Mas não tenho todas essas certezas", volta a desconversar Mano. "Não estamos fazendo joguinho de esconde-esconde." Contudo, fará um treino fechado esta manhã. Ele não costuma utilizar vários jogadores em recuperação desde o início. Deve abrir mão da escrita num duelo tão importante. "Futebol não é só correr. A gente precisa estar bem distribuída, com atletas de qualidade."

O São Paulo tem menos motivos para mistério. A equipe titular tem seguido um padrão depois que Ricardo Gomes assumiu. Mas há problemas com lesões - Richarlyson e Junior Cesar (apenas correu ontem) fazem tratamento, enquanto Hernanes pode retornar entre os titulares depois de artroscopia no joelho direito - treinou na terça-feira com bola, com os companheiros, após 22 dias afastado. E o atacante Borges pode sair, já que passou sem marcar nas duas últimas partidas. "Escalação só 45 minutos antes de a bola rolar", despista o técnico.

Os treinos táticos não serão liberados para a imprensa, embora os quatro jogadores tenham boa chance de atuar domingo. "Sempre tem este joguinho de dúvida para um lado, para outro", lembra o zagueiro Renato Silva, cuja volta está assegurada no lugar de Rodrigo. "No final, todo mundo joga."