Rivalidade persiste entre dirigentes A rivalidade entre as diretorias são-paulina e corintiana persiste e influencia o comportamento da torcida. Embora os dirigentes tenham se mantido afastados dos microfones durante a semana que antecedeu o clássico, os torcedores não esqueceram os bate-bocas travados durante a semifinal do Paulista, em abril. Tanto que o ônibus da delegação do Corinthians foi alvo de pedradas no caminho até o Morumbi.