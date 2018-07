Rixa de Uribe e Chávez preocupa

CANCÚN, MÉXICO

A discussão de segunda-feira entre o presidente venezuelano, Hugo Chávez, e o colombiano, Álvaro Uribe, deteriorou bastante o clima do último dia da reunião da Cúpula da América Latina e Caribe (Calc), em Cancún. O bate-boca começou quando Uribe pediu para fazer uma intervenção durante o almoço com os chefes de Estado, em que o principal tema foi a reconstrução do Haiti.

Uribe comparou o embargo dos EUA contra Cuba, que foi condenado na declaração da cúpula, à decisão da Venezuela de não mais importar produtos da Colômbia. Segundo pessoas presentes à reunião, Chávez disse que a comparação era absurda e passou a descrever o comércio entre os dois países. "Acusam-nos de uma agressão, mas nós é que somos agredidos pelo governo colombiano", disse Chávez, citando as bases americanas na Colômbia.

O estopim foi quando Chávez disse que havia 300 paramilitares entrando na Venezuela para assassiná-lo, dando a entender que Uribe estaria envolvido. O presidente colombiano perdeu o controle: "Não sou um matador, não sou um paramilitar."

Chávez disse que deixaria o recinto, e o colombiano interveio: "Chávez, seja homem e fique aqui para falar na minha cara. Você é valente para me insultar de longe, mas quando está cara a cara não fala." O presidente venezuelano respondeu com palavras de baixo calão.

Os laços entre Colômbia e Venezuela estão ameaçados desde dezembro de 2004, quando Rodrigo Granda, considerado o chanceler da guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) foi capturados por mercenários supostamente a soldo do serviço de inteligência colombiano em Caracas. As relações se complicaram ainda mais no ano pasado, com a decisão de Bogotá de permitir a instalação das bases dos EUA.

Motivados pelas tensões, diversos países apoiaram a criação, ontem, do "grupo de países amigos da Venezuela e da Colômbia" para resolver as divergências entre os dois países ? o que inclui a retomada das relações comerciais. O grupo será formado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o mexicano, Felipe Calderón, e o dominicano, Leonel Fernández.

À tarde, Chávez disse estar disposto a se reunir com Uribe, mas fez a ressalva de que espera "respeito e confiança" do governo da Colômbia para reatar as relações. Ele lamentou a discussão, mas afirmou que se deve responder quando "te cospem na cara". O incidente é mais um capítulo na longa lista de bate-bocas em cúpulas latino-americanas. Na Cúpula Ibero-americana em Santiago, no Chile, o rei Juan Carlos da Espanha soltou um "por que não se cala?" para Chávez.P.C.M.