RJ: ação retira 212 barracas em Copacabana e no Leme

Durante a ação, os agentes apreenderam com ambulantes não autorizados 200 latas de cervejas, 136 taças de plástico, 101 garrafas de prosecco, 35 copos de plástico, 10 guarda-chuvas, 10 capas de chuva, uma churrasqueira, três mesas, cinco bancos de plástico, uma lona, um balde de alumínio e quatro barras de ferro para sustentação de barracas.

Na Barra da Tijuca, a equipe de fiscalização realizou um trabalho de orientação e retirou 17 barracas de camping das areias, além de cinco churrasqueiras que ocupavam o espaço público de forma irregular.

No total da operação de combate à desordem para o Réveillon 2012 em Copacabana, desde a noite de quarta-feira, 28 de dezembro, até o dia de hoje, foram aprendidas as seguintes mercadorias com ambulantes não autorizados: 3.701 bebidas diversas, 129 botijões de gás, 50 quilos de camarão, 100 quilos de alimentos diversos como farofa, carnes e frutas; 50 quilos de milho, 127 chapéus e bonés, 192 camisetas, 136 taças de plástico, 97 capas de chuva, 62 copos luminosos, 35 copos de plástico, 10 carroças, três carrinhos de ferro, 19 óculos, 20 guarda-chuvas, 18 cangas, 22 cordões luminosos, oito adereços, sete cadeiras de praia, 12 caixas de isopor, 11 churrasqueiras, seis tendas, seis mesas, cinco bancos de plástico, um balde de alumínio e uma lona e quatro barras de ferro para sustentação de barracas. A fiscalização retirou 337 barracas de camping montadas nas areias de Copacabana e do Leme.

Os agentes da Seop Dain multaram 1.078 veículos e rebocaram 202 por estacionamento irregular em Copacabana e no Leme. A fiscalização também impediu que 10 ônibus de turismo estacionassem irregularmente na Avenida Pasteur em Botafogo e no Jardim de Allah, em Ipanema.