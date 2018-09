RJ adota nova técnica para barrar avanço da dengue Uma técnica de combate ao Aedes aegypti tem sido usada no Estado do Rio de Janeiro para tentar bloquear a transmissão do vírus da dengue em áreas muito afetadas. É o aero system, que prevê a pulverização de inseticida - o mesmo usado no fumacê - dentro de casas em que houve casos da doença e numa área de até 300 metros. Dos 92 municípios fluminenses, 70 receberam 160 equipamentos portáteis para aplicação do veneno, feita por agentes de endemias treinados.