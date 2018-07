RJ ainda tem partes sem energia após chuva de domingo O forte temporal que atingiu o Estado do Rio de Janeiro anteontem provocou cortes de energia em diversos municípios. Trechos de alguns bairros da zona norte do Rio permaneciam sem luz até esta tarde. Segundo a Light, na Tijuca, uma câmara subterrânea foi inundada durante o temporal. No bairro, um shopping center ficou fechado durante toda a segunda-feira e a manhã de hoje. Segundo a Associação Comercial da Tijuca os prejuízos ultrapassam R$ 500 mil e os comerciantes estudam entrar na Justiça contra a Light.