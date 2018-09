RJ apagará luzes de 10 monumentos na Hora do Planeta Dez prédios, monumentos e espaços públicos da cidade do Rio de Janeiro ficarão às escuras durante a Hora do Planeta, entre 20h30 e 21h30 de sábado. Com o objetivo de apoiar a economia de energia e ampliar o alerta sobre as mudanças climáticas, serão apagadas as luzes do Cristo Redentor, do Pão de Açúcar, dos Arcos da Lapa, da Igreja da Penha, da Catedral Metropolitana, do Monumento aos Pracinhas, do Jockey Clube e da sede da Fundação Oswaldo Cruz, além da iluminação pública das praias de Copacabana e do Arpoador.