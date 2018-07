RJ confere documentação para compra de blindados

"Agora, junto com as demais empresas concorrentes, passa para a etapa de verificação da habilitação", disse a secretaria em comunicado nesta quarta-feira. Serão pagos R$ 6,150 milhões, o que corresponde a 28% do valor estipulado no edital, publicado em dezembro passado. Outras quatro empresas, sediadas na África do Sul, nos Estados Unidos, na França e em Israel, também participaram da disputa.

O prazo de entrega dos blindados é de seis meses após a publicação do resultado da concorrência no Diário Oficial do Estado. Apelidados de "Caveirões", seis blindados serão destinados à Polícia Militar e dois à Polícia Civil.