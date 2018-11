RJ duplica área de Mata Atlântica protegida em 2 anos Apoiado em um programa de incentivos econômicos e auxílio técnico às prefeituras do Estado, o governo do Rio de Janeiro anunciou que duplicou, em dois anos, a área de Mata Atlântica protegida pelos municípios fluminenses. Entre 2009 e 2011, o espaço preservado passou de 101,3 mil hectares para 209,9 mil hectares - o equivalente a 24% dos 858,7 mil hectares remanescentes do bioma no Estado.