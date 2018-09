RJ é condenado após paciente morrer ao cair de maca O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) condenou o Estado a pagar indenização de R$ 60 mil à esposa de um paciente que morreu no Hospital Carlos Chagas após cair de uma maca. Segundo a esposa, em março de 2001 o paciente foi internado com um quadro de hipertensão e sofreu uma queda da maca, o que lhe causou um hematoma na cabeça e, consequentemente, a morte.