RJ envia equipamentos médicos para Santa Maria-RS O governo do Estado do Rio enviou nesta segunda-feira 15 ventiladores mecânicos a Santa Maria (RS). Os equipamentos serão usados para serem usados no tratamento dos sobreviventes do incêndio ocorrido numa boate da cidade, na madrugada de domingo (27). A ventilação mecânica é um recurso usado no tratamento de infecções respiratórias. A técnica pressiona o ar para dentro dos pulmões, substituindo a aspiração de ar.