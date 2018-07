RJ: explosão de bomba em casa noturna fere 14 pessoas Quatorze pessoas ficaram feridas na explosão de uma bomba de fabricação caseira, na madrugada de hoje, em uma casa noturna no distrito de Xerém, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Militar, as pessoas atingidas sofreram ferimentos leves e foram liberadas depois dos primeiros socorros.