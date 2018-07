RJ identifica mais 2 bueiros com risco de explosão A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos identificou mais dois bueiros com alto risco de explosão durante vistoria feita na madrugada de hoje, no centro do Rio de Janeiro, e nos bairros Tijuca, na zona norte, Botafogo, Jardim Botânico e Copacabana, na zona sul. Os bueiros com risco foram identificados nas ruas São Clemente e Conde de Bonfim.