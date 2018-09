RJ indenizará mulher de detento morto em presídio

A mulher do detento, Ildete Siqueira Lima, diz que seu companheiro, José Belo da Silva, morreu em 2002 por asfixia e enforcamento, dentro do presídio, onde estava detido há 10 meses. Para os desembargadores da 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), que mantiveram a sentença de primeiro grau, é dever do Estado manter e preservar a integridade física dos detentos.

De acordo com o relator do processo, o desembargador Mauro Dickstein, "a morte de um detento, ainda que se possa atribuir a uma "vingança" engendrada pelos demais presos, não pode ser vista como fator excludente da responsabilidade do ente federativo".