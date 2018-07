RJ: Metade dos agressores de mulheres são reincidentes Quase a metade dos acusados de crimes contra mulheres, no Rio de Janeiro, é reincidente. O dado foi extraído do relatório Dossiê Mulher - 2, divulgado hoje pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) do Estado, com base em registros de ocorrência de violência doméstica, em 2009.