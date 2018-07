RJ multa CSN por descumprir acordo após óleo vazar A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) foi multada em R$ 11,5 milhões por atraso no cumprimento de itens de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com a Secretaria do Estado do Ambiente (SEA). O documento foi assinado em 2010, depois de vazamento de material oleoso no Rio Paraíba do Sul. A empresa havia se comprometido a investir em compensações ambientais na área da usina Presidente Vargas, em Volta Redonda, no sul fluminense.