RJ não tem mais escola inundada, segundo Secretaria O número de escolas com desabrigados pelas chuvas diminuiu no Rio de Janeiro, segundo levantamento divulgado hoje pela Secretaria de Estado de Educação (Seeduc). Atualmente, oito unidades servem de abrigo para as pessoas que perderam ou tiveram que deixar suas casas devidos às fortes chuvas que afetaram as regiões Norte, Noroeste e Centro Sul Fluminense.