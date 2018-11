RJ recebe mais de 140 toneladas de donativos

Somente em Niterói foram arrecadados 84 toneladas de alimentos, água, roupas e produtos para higiene. O Instituto Abel lotou 88 veículos com donativos, até domingo, somando 50 toneladas de produtos distribuídos para Niterói e São Gonçalo. A maior necessidade no momento é de produtos para bebês como fralda, mamadeira e carrinho de bebê, artigos para higiene pessoal, além de pratos, copos e talheres descartáveis.

O Clube Canto do Rio, em Niterói, recolheu 34 toneladas de doações. Segundo a prefeitura do município, os moradores necessitam ainda de colchonetes, enlatados e material para limpeza.

Na cidade do Rio, a Secretaria Municipal de Assistência Social contabilizava, até sexta-feira, 20 toneladas de donativos. As coletas são feitas em 23 postos de atendimento. A Guarda Municipal do Rio já enviou sete caminhões cheios com diversos materiais, entre alimentos e roupas, somando 40 toneladas. No total, o município arrecadou 60 toneladas.