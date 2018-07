RJ registra 1.287 casos de dengue O Estado do Rio de Janeiro registrou 1.287 casos de dengue nas duas primeiras semanas do ano. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou hoje que nas duas primeiras semanas foram notificados 856 casos de dengue em 91 municípios. Nesse período nenhuma morte foi registrada no Estado. As informações são da Agência Brasil.