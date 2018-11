RJ tem menor número de homicídios dolosos desde 1991 O número de homicídios dolosos no Rio de Janeiro em março deste ano foi o menor desde 1991, quando teve início a série histórica do Instituto de Segurança Pública (ISP). Segundo o balanço, divulgado hoje, foram 374 casos em março de 2011. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando foram registrados 492 homicídios dolosos, a redução foi de 24%.