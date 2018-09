RJ tem o maior número de autos de resistência do País

No Rio de Janeiro, os autos de resistência e a chamada letalidade policial são as mais altas do País. Segundo pesquisadores, o total de mortes em ações da polícia fluminense não encontram paralelo em nenhum lugar do mundo. A criação da chamada "gratificação faroeste", em 1995, no início do governo Marcello Alencar (PSDB), é apontada como uma das causas para o número elevado de autos de resistência no Estado. A medida, que foi posteriormente suspensa, estabelecia premiação em dinheiro para policiais por atos "de bravura".

Dados oficiais do governo do Rio divulgados no início do ano mostravam que as mortes em ações policiais continuavam elevadas. Entre 2007 e 2010, 4.370 pessoas morreram em confronto com agentes da lei. A média no período foi de três autos de resistência registrados por dia.

Em 2007, primeiro ano de administração do governador Sérgio Cabral (PMDB), foi registrado o maior número de mortes em confrontos com a polícia desde o início da série histórica registrada pelo Instituto de Segurança Pública do Rio (ISP): 1.330. Desde então, esse número vem apresentando queda contínua. No ano passado, foram 855 autos de resistência. Entre janeiro e junho deste ano, já foram contabilizadas 374 mortes em confronto com a polícia.